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  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Udgået

Philips Sonicare AirFlossInterdental - genopladelig

HX8221/02

3.8
| (786) Anmeldelser
Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.
Se alle fordele

Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

  • med 1 mundstykke

Teknologi, der renser med et enkelt tryk

Teknologi, der renser med et enkelt tryk

AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.

Renser hele munden på kun 30 sekunder

Renser hele munden på kun 30 sekunder

Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger

Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger

Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

786

Anmeldelser

26/03/2018

Danmark

Danmark

Fantastisk produkt

Kan komme ind steder tandtråd ikke kan. Kan varmt anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

23/12/2017

Danmark

Danmark

Mine tænder føles rene

Jeg var inde på Philips side for at finde ud af hvornår den pludselig ikke vil puste. Det er godt nok irriterende, for jeg kan ikke undvære den længere. Den renser mine mellemrum så godt som igen børster eller tandtråd kan gøre. Men nu må jeg se om nye hoveder kan hjælpe mig, for eller må jeg jo min have en ny.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

11/11/2016

Danmark

Danmark

Topfint produkt

Den gamle udgave mistede livet på en flyvetur, jeg glemte at tømme vandkammeret. Undertrykket medførte vand i elektronikken. Det så jeg først da jeg åbnede produktet, da var skaden sket. Kan man advare mod denne risiko?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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  1. end manuel tandbørstning alene