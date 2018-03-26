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Udgået
HX8221/02
med 1 mundstykke
AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.
Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.
Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.
3.8
ud af 5
786
Anmeldelser
Marto
26/03/2018
Danmark
Fantastisk produkt
Kan komme ind steder tandtråd ikke kan. Kan varmt anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Jenny
23/12/2017
Danmark
Mine tænder føles rene
Jeg var inde på Philips side for at finde ud af hvornår den pludselig ikke vil puste. Det er godt nok irriterende, for jeg kan ikke undvære den længere. Den renser mine mellemrum så godt som igen børster eller tandtråd kan gøre. Men nu må jeg se om nye hoveder kan hjælpe mig, for eller må jeg jo min have en ny.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Niels44
11/11/2016
Danmark
Topfint produkt
Den gamle udgave mistede livet på en flyvetur, jeg glemte at tømme vandkammeret. Undertrykket medførte vand i elektronikken. Det så jeg først da jeg åbnede produktet, da var skaden sket. Kan man advare mod denne risiko?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
end manuel tandbørstning alene