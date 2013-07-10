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  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
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  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.
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  • Ultimativ rensning. Strålende resultater.

Udgået

Philips Sonicare DiamondCleanGenopladelig sonisk tandbørste

HX9322/12

4.2
| (120) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Ultimativ rensning. Strålende resultater.
Sonicares bedste ydeevne i vores mest elegante tandbørste. Skift til Sonicare.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Ultimativ rensning. Strålende resultater.

  • 5 indstillinger

  • 2 børstehoveder

  • USB-opladeretui

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.

Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*

Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*

Klik vores DiamondClean-børstehoved på for nænsomt, men effektivt at fjerne pletter på overfladen. Tætsiddende centrale børstehår til fjernelse af pletter arbejder hårdt for at gøre dit smil dobbelt så hvidt på bare 7 dage.*

Giver sundere tandkød på blot 2 uger*

Giver sundere tandkød på blot 2 uger*

Med optimal rensning fra FlexCare bliver tandkødet sundere på 2 uger*. Fjernelse af op til 7 gange mere plak langs tandkødskanten i forhold til en manuel tandbørste* vil give dig det sundeste smil.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

120

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

I like the beeps

I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

I like the beeps

I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Super Produkt, Produktregistrierung ist zu empfehlen

Unsere Schallzahnbürste HX9322/12 hat 25 Monate (Kaufdatum: 01.05.2014) einwandfrei funktioniert. Danach haben wir über Garantie ein neues Gerät erhalten. Wir würden die Schallzahnbürste trotzdem wieder kaufen und können das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen. Hier die Details: Das Putzergebnis ist bestens, was sogar der Zahnarzt meinem Mann bestätigt hat, die Handhabung einfach; wobei wir nicht alle Putzprogramme benutzen. Meine sehr sensiblen Zahnhälse waren ursprünglich der Grund für den Kauf dieser Zahnbürste. Ich verwende nur die "sensitiv"-Position und bin ebenfalls überaus zufrieden damit. Leider hat die Zahnbürste bei der letzten Benutzung Anfang Juni 2016 urplötzlich mitten im Programm ihren Dienst versagt, was bedeutet, dass sie ausging und sich nicht mehr einschalten ließ. Deshalb habe ich sie erstmal über Nacht an das Ladegerät angeschlossen in der Hoffnung, dass nur der Akku geladen werden musste. Am nächsten Morgen war leider das Problem noch immer vorhanden; beim Drücken des "An-Knopfes" brannte das grüne Licht an der Zahnbürste, jedoch ließ sie sich nicht einschalten. Am nächsten Tag rief ich den Kundendienst der Fa. Philips hat. Die freundliche Dame hat verschiedene Daten erfragt, und da ich das Produkt registriert hatte (glücklicherweise), war der Umtausch überhaupt kein Problem. Bereits nach zwei Tagen wurde mir ein neues Gerät zugesandt. Nach Erhalt habe ich dann unser defektes Gerät an Philips kostenfrei zurückgeschickt. Die neue Zahnbürste benutzen wir nun seit einem Monat und sind genauso zufrieden damit. Mal sehen, wie lange das neue Gerät seinen Dienst tun wird.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 