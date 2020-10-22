Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Elektriske tandbørster
Alle serier
Philips Sonicare DiamondClean Genopladelig sonisk tandbørste
Udgået
Support
HX9322/12
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Lynvejledning - English (US)
Eco-pas - English (US)
Alle (9)
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Philips SonicareOpladeholder
Philips SonicareRejseetui til opladning
Philips SonicareUSB-A-opladningskabel
Philips SonicareUSB-A strømadapter
Philips SonicareOpladestation
Philips SonicareOpladerglas
W2c Optimal White compactKompakte soniske tandbørstehoveder
W2 Optimal WhiteSoniske standardtandbørstehoveder
C3 Premium Plaque DefenceSoniske standardtandbørstehoveder
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste larmer
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig