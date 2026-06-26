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Udgået
Denne alt-i-én-trimmer trimmer og styler dit ansigtshår, klipper dit hår og plejer din krop.
Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.
Skab rene, lige linjer, og trim jævnt gennem det tykkeste hår takket være krop- og skægtrimmerens præcisionsskær af stål. Disse ikke-korroderende skær ruster ikke, og de er selvslibende, så de holder længere.
4.4
ud af 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Muggeberg
26/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig godt køb !
Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Brutus1206
13/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Phillips 7000 all in one
Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃
Fordele
nem at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Den skæggede
13/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.
Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000