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Multigroom series 7000 MG7785/20 18-in-1, Face, Hair and Body
Udgået
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MG7785/20
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Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
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Min Philips-næsehårstrimmer fungerer ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt