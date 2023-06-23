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All-in-One Trimmer Series 7000
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MG7940/15
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Brugervejledning
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Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
All-in-One TrimmerJusterbar hårkam 9-13 mm
All-in-One TrimmerJusterbar hårkam 16-20 mm
All-in-One TrimmerHårkam 9 mm
All-in-One TrimmerEtui
All-in-One TrimmerHårkam, 12 mm
All-in-One TrimmerHårkam, 16 mm
All-in-One TrimmerJustering af præcisionskam 1-3 mm
All-in-One-TrimmerJusterbar hårkam 3-7 mm
All-in-One TrimmerØjenbrynskam 6 mm
All-in-One TrimmerKropskam 3 mm
All-in-One TrimmerKropskam 5 mm
All-in-One TrimmerHårkam, 4 mm
All-in-One TrimmerSeries 7000
USB-kabel
Beardtrimmer series 5000Præcisionstrimmer
Skærenhed
All-in-One-Trimmer/MultigroomNæse- og ørehårstrimmer
Kropstrimmer
Multigroom series 7000Hårtrimmer
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Min Philips-næsehårstrimmer fungerer ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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