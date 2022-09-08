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All-in-One TrimmerJustering af præcisionskam 1-3 mm

CP2133/01

Justerbar skægkam til din alt-i-én-trimmer

Denne kam er til din alt-i-én-trimmer og lader dig trimme og style dit skæg, som du vil ved hjælp af forskellige indstillinger. Garanteret præcision til det look, du har i tankerne.

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Kompatible produkter

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/75

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9555/15

All-in-One Trimmer

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Series 7000

MG7940/15

All-in-One Trimmer

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MG9540/15

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Series 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Istandsat Series 7000

MG7940/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Istandsat Series 7000

MG7950/15R1

Tjek kompatibilitet nedenfor

Justerbar skægkam til din alt-i-én-trimmer

  • Alt-i-én trimmer

  • Sort

  • Mål: 1-3 mm

Tekniske specifikationer

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