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PAW0010/01
Giv din kat naturligt, strømmende vand.
Vores filtre garanterer dig rent og friskt drikkevand når som helst. Dette filter er fremstillet med aktivt kul og ionudveksling og sikrer, at din kat forbliver godt hydreret med komplet rent vand.
Rent rindende vand
Flerlags filtreringssystem
Nem at anvende
Sikker at bruge i dit hjem
Vi præsenterer vores avancerede filter, der er skræddersyet til Philips Pet Series Vandbeholder, og som sikrer, at din kat forbliver sund og velhydreret
Med aktiv kul- og ionudvekslingsteknologi garanterer den frisk, rent vand til din pelsklædte ven
For at holde kattens vand frisk er det vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udskifter dem hver 30. dag for at sikre optimal friskhed og renhed
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
3.5
ud af 5
8
Anmeldelser
26/10/2026
Danmark
Det virker bare 👍
Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Safir25
25/10/2026
Danmark
Endelig drikker hun mere
Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.
Fordele
Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.
Ulemper
Ikke endnu
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Dato for brug 2026-10-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Dato for brug 2026-10-17
Marc93
20/03/2025
Danmark
Pengene værd, virker godt! Censor er fungere som dem skal
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder