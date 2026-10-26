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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Enkelt produktbillede
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Pet SeriesVandbeholderfiltre

PAW0010/01

3.5

| (8) Anmeldelser

Giv din kat naturligt, strømmende vand.

Vores filtre garanterer dig rent og friskt drikkevand når som helst. Dette filter er fremstillet med aktivt kul og ionudveksling og sikrer, at din kat forbliver godt hydreret med komplet rent vand.

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PAW3210/02

Forkæl dem. Altid.

Giv din kat naturligt, strømmende vand.

  • Rent rindende vand

  • Flerlags filtreringssystem

  • Nem at anvende

  • Sikker at bruge i dit hjem

Vandbeholderfiltre

Vandbeholderfiltre

Vi præsenterer vores avancerede filter, der er skræddersyet til Philips Pet Series Vandbeholder, og som sikrer, at din kat forbliver sund og velhydreret

Flerlagsfiltrering

Flerlagsfiltrering

Med aktiv kul- og ionudvekslingsteknologi garanterer den frisk, rent vand til din pelsklædte ven

Optimal friskhed

Optimal friskhed

For at holde kattens vand frisk er det vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udskifter dem hver 30. dag for at sikre optimal friskhed og renhed

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

8

Anmeldelser

4
3
2

26/10/2026

Danmark

Danmark

Det virker bare 👍

Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

25/10/2026

Danmark

Danmark

Endelig drikker hun mere

Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.

Fordele

Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.

Ulemper

Ikke endnu

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Dato for brug 2026-10-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Dato for brug 2026-10-17

20/03/2025

Danmark

Danmark

Pengene værd, virker godt! Censor er fungere som dem skal

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

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