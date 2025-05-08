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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Enkelt produktbillede
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVandbeholder

PAW3210/02

4

| (130) Anmeldelser

Giv din kat naturligt, strømmende vand.

Beholderen 3000 Series er designet med en knurhårsvenlig skål, så din kat føler sig godt tilpas og aldrig tørster. Beholderen har et filtreringssystem med flere lag, og delene, der er nemme at rengøre, holder det hygiejneniveau, som din kat forventer.

Se alle fordele

Forkæl dem. Altid.

Giv din kat naturligt, strømmende vand.

  • Rent rindende vand

  • Flerlags filtreringssystem

  • Nem at rengøre

  • Sikker at bruge i dit hjem

Glade katte, som aldrig tørster

Glade katte, som aldrig tørster

Rindende vand appellerer til deres vilde side og opfordrer dem til at drikke mere vand.

Frisk og rent vand

Frisk og rent vand

Vores flerlags filtreringssystem har aktivt kulfilter og ionbytning for at holde deres vand frisk og rent.

Sikker at bruge i dit hjem

Sikker at bruge i dit hjem

Hvis vandstanden er for lav, slukker pumpen for at sikre, at der ikke opstår skader.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

130

Anmeldelser

08/05/2025

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Fungerer veldig fint, bevegelsessensoren gjøre at det er lite lyd fra rennende vann og lyset varsler når det må å fylles på med mer vann. Enkelt og fint design - gleder meg til å kombinere denne med dyremateren også 😁

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

27/02/2025

Norge

Norge

Kjempe fint interiør samtidig som katten min elske

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dette er en automatisk fontene som er kjempe fin til dyr i hjemmet. Min katt er veldig fascinert av den og skal absolutt kose med den og jeg er super fornøyd med den. Veldig fin og fancy og passer inn i alle hjem. Anbefales sterkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

20/01/2025

Norge

Norge

Fin vannfontene som gir rent og friskt vann til ka

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig fin vannfontene til katt. Lett å sette sammen og få i gang. Den lager ikke noe lyd og gir katten rent og friskt vann til enhver tid. Katten er veldig fornøyd og vasker gjerne potene sine i den også :)

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien

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