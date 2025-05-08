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Gratis fragt fra 300 DKK
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PAW3210/02
Giv din kat naturligt, strømmende vand.
Beholderen 3000 Series er designet med en knurhårsvenlig skål, så din kat føler sig godt tilpas og aldrig tørster. Beholderen har et filtreringssystem med flere lag, og delene, der er nemme at rengøre, holder det hygiejneniveau, som din kat forventer.
Rent rindende vand
Flerlags filtreringssystem
Nem at rengøre
Sikker at bruge i dit hjem
Rindende vand appellerer til deres vilde side og opfordrer dem til at drikke mere vand.
Vores flerlags filtreringssystem har aktivt kulfilter og ionbytning for at holde deres vand frisk og rent.
Hvis vandstanden er for lav, slukker pumpen for at sikre, at der ikke opstår skader.
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4.0
ud af 5
130
Anmeldelser
Amalie
08/05/2025
Norge
Veldig fornøyd
Fungerer veldig fint, bevegelsessensoren gjøre at det er lite lyd fra rennende vann og lyset varsler når det må å fylles på med mer vann. Enkelt og fint design - gleder meg til å kombinere denne med dyremateren også 😁
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien
maddieelinen_9659
27/02/2025
Norge
Kjempe fint interiør samtidig som katten min elske
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dette er en automatisk fontene som er kjempe fin til dyr i hjemmet. Min katt er veldig fascinert av den og skal absolutt kose med den og jeg er super fornøyd med den. Veldig fin og fancy og passer inn i alle hjem. Anbefales sterkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien
jeanettea32_9773
20/01/2025
Norge
Fin vannfontene som gir rent og friskt vann til ka
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig fin vannfontene til katt. Lett å sette sammen og få i gang. Den lager ikke noe lyd og gir katten rent og friskt vann til enhver tid. Katten er veldig fornøyd og vasker gjerne potene sine i den også :)
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for PAW3210/02 vannfontene i Pet-serien