Pet Series

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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
PAW0020/01
Frisk mad i 12 måneder
Pleje døgnet rundt lige ved hånden hvor som helst. Fugtkontrolposen er fremstillet med silica-gelpartikler, der er lugtfrie og ikke-korroderende for at sikre, at din kat altid har frisk mad. Den høje fugtabsorbering sikrer friskhed i lang tid.
Friskhed i hver eneste bid
Lugtfri og ugiftig
Fremstillet af silica-gel
Pakke med 12 stk.
Indeholder silica-gelpartikler, der er lugtfri, ugiftige og ikke-korroderende, og som har en høj fugtabsorberingshastighed, der garanterer friskhed i hver bid.
For at holde kattens mad frisk er det vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udskifter dem hver 30. dag for at sikre optimal friskhed.
For at bevare dens virkning må den lufttætte ydre emballage kun åbnes i forbindelse med brug. Fastgør den indvendige lækagesikre pose i åbningen øverst på automaten.
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