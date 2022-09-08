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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Pet SeriesTørreposer til foderautomat

PAW0020/01

Frisk mad i 12 måneder

Pleje døgnet rundt lige ved hånden hvor som helst. Fugtkontrolposen er fremstillet med silica-gelpartikler, der er lugtfrie og ikke-korroderende for at sikre, at din kat altid har frisk mad. Den høje fugtabsorbering sikrer friskhed i lang tid.

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Kompatible produkter

Pet Series

Pet Series
Smart Feeder med kamera

PAW5320/02R1

Pet Series

Pet Series
Smart Feeder med kamera

PAW5320/02

Forkæl dem. Altid

Frisk mad i 12 måneder

  • Friskhed i hver eneste bid

  • Lugtfri og ugiftig

  • Fremstillet af silica-gel

  • Pakke med 12 stk.

Fremstillet af silica-gel

Fremstillet af silica-gel

Indeholder silica-gelpartikler, der er lugtfri, ugiftige og ikke-korroderende, og som har en høj fugtabsorberingshastighed, der garanterer friskhed i hver bid.

Optimal friskhed

Optimal friskhed

For at holde kattens mad frisk er det vigtigt at udskifte filtrene regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udskifter dem hver 30. dag for at sikre optimal friskhed.

Nem at anvende

Nem at anvende

For at bevare dens virkning må den lufttætte ydre emballage kun åbnes i forbindelse med brug. Fastgør den indvendige lækagesikre pose i åbningen øverst på automaten.

Tekniske specifikationer

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