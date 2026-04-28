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Pet Series Tørreposer til foderautomat
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PAW0020/01
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Pleje døgnet rundt lige ved hånden hvor som helst. Fugtkontrolposen er fremstillet med silica-gelpartikler, der er lugtfrie og ikke-korroderende for at sikre, at din kat altid har frisk mad. Den høje fugtabsorbering sikrer friskhed i lang tid.
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