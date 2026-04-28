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Pet Series Tørreposer til foderautomat

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Pet SeriesTørreposer til foderautomat

PAW0020/01

Pet Series Tørreposer til foderautomat

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Manualer og dokumentation

Pleje døgnet rundt lige ved hånden hvor som helst. Fugtkontrolposen er fremstillet med silica-gelpartikler, der er lugtfrie og ikke-korroderende for at sikre, at din kat altid har frisk mad. Den høje fugtabsorbering sikrer friskhed i lang tid.

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  • 28 April 2026

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