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  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering
  • Hurtig, skånsom intim barbering

OneBlade2 stk. SkinProtect-skær

QP229/50

4
| (183) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Hurtig, skånsom intim barbering
SkinProtect-skæret giver et ekstra lag beskyttelse mod hudirritation i følsomme armhuler og intime områder.
Se alle fordele
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

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Barber og trim med ekstra hudbeskyttelse

Hurtig, skånsom intim barbering

  • Hurtig, skånsom intim barbering

  • 2 stk. udskiftelige skær

  • Passer til alle OneBlade-håndtag

  • Skæret holder i op til 4 måneder*

Beskytter de følsomme områder

Beskytter de følsomme områder

SkinProtect-skæret giver et ekstra lag beskyttelse mod hudirritation i følsomme armhuler og intime områder.

Barber nemt i begge retninger

Barber nemt i begge retninger

Det dobbeltsidede skær giver dig mulighed for at barbere dig i begge retninger, så du nemt kan nå de vanskelige områder, skabe rene linjer eller lidt styling, præcis hvor du ønsker det.

Skær holder i op til 4 måneder*

Skær holder i op til 4 måneder*

De holdbare skær i rustfrit stål er udviklet med henblik på langvarig ydeevne. Du skal kun udskifte hvert skær hver 4. måned* for at opnå optimale resultater. Udskiftning er nem og problemfri.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

183

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

02/11/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fordele

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Ulemper

Ej upptäckt några ännu

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fordele

Kan allt i stort sett.

Ulemper

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

21/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent

I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.

Fordele

Makes shaving quicker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.

  2. Genanvendelig papirbaseret emballage