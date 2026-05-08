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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hurtig, skånsom intim barbering
1 stk. SkinProtect-skær
1 stk. trimmerkam
100 % vandtæt
Genopladelig, våd eller tør brug
SkinProtect-skæret giver et ekstra lag beskyttelse mod hudirritation i følsomme armhuler og intime områder.
Nu er vores velkendte OneBlade-teknologi klar til dine armhuler og de intime områder, uanset hvor længe du har ladet det vokse. Mens den hurtige skærenhed klipper gennem håret med en hastighed på 100 gange pr. sekund, beskytter de afrundede kanter og broen på hudbeskytteren samt de afrundede spidser din hud der og forneden.
Vil du efterlade lidt hår? Trim hår i intimområder og armhuler, som du ønsker det. Du skal blot klikke 3 mm trimmerkammen på.
4.0
ud af 5
288
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Gnygny
08/05/2026
Sverige
Bekræftet køber
Riktigt bra
Fungera riktigt bra och lätt att använda samt att den inte hugger tag i håret
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-05-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-05-07
A man
24/12/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
Leaves me with soft, smooth skin
I wish I had purchased this earlier and saved myself a lot of nicks, red skin and pain! It seemed to be a bit expensive at first glance but the razor is well engineered, and easy to manipulate it around difficult contours by holding it with just three fingers. The fact that it does not have a trailing power lead and it is so light weight, is a considerable advantage when trying to shave delicate areas. I discovered that it is better to use it on dry skin. When I used it on wet skin and then towel dried the area, I noticed lots of the finer, lighter coloured hairs had been missed. No fault of the razor, but simply because the hairs were not as visible to me, because they were wet. Shaving on dry skin was not painful. After shaving is complete, I discovered that soaking the area in comfortably warm water and then applying "baby oil", removed any minor discomfort that may have been suffered. The skin is left amazingly smooth. Even two days after shaving, it is not easy to find any hairs. After about four days, there are tiny, perhaps 1mm, fine hairs visible but the smoothness is still there. Although this shaver is primarily intended for the personal areas, I found it was very handy for removing the hairs from my top lip. An area that my Philips three head rotary shaver seems to have a slight problem with.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/22 Intimate
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/22 Intimate
Al19
13/12/2024
United Kingdom
Del af kampagnen
Brilliant
It was very easy to handle particularly on sensitive or hard-to-reach areas. The skin guard attachment and rounded blade edges add an extra layer of safety, making it ideal for the intimate areas without causing irritation or nicks. It gave a close trim and minimal irritation. It can last up to 45 min and takes 8 to charge. Only negative is that it doesn't come with a bag or case to keep it in.
Fordele
Safe and gentle. Easy to clean - maintain. Affordable blade replacements
Ulemper
Not smooth, clean shave. No case
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/30 Intimate
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP1924/30 Intimate
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.