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Udgået

Beardtrimmer series 5000Vandtæt skægstubbetrimmer

QT4022/15

3.6

| (174) Anmeldelser

Trimmer til perfekt 3-dages skæg

Philips skægstubtrimmeren leverer en overlegen trimmeydeevne uden at gå på kompromis med hudvenligheden og giver et perfekt 3-dages skæg.

Se alle fordele

Ingen kompromiser for huden

Trimmer til perfekt 3-dages skæg

  • 0,5 mm præcisionsindstillinger

  • DLC-knivenheder (Diamond Like Carbon)

  • 60 min. ledningsfri/1 t. opladning

Nemt at vælge og låse 20 længdeindstillinger, fra 0,5-10 mm

Nemt at vælge og låse 20 længdeindstillinger, fra 0,5-10 mm

Vælg og lås den ønskede længdeindstilling: fra stubbe på 0,5 mm til skæg på 10 mm, i præcise 0,5 mm trin.

Batterindikatoren angiver batteristatus (lav/fuld)

Batteriindikatoren lyser grønt, når batteriet er fuldt, og blinker orange, når der er 10 minutter tilbage.

60 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning.

60 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning.

Brug den med eller uden ledning. 1 times opladning giver dig 60 minutters ledningsfri strøm.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.6

ud af 5

174

Anmeldelser

13/01/2020

Danmark

Danmark

virkede på allemåder fremragende

nem maskine der kan komme tæt på overalt i ansiktet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer

Dato for brug 2018-01-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer

Dato for brug 2018-01-13

19/04/2017

Norge

Norge

Utmerket produkt som ikke koster så mye.

Jeg har hatt denne skjegg trimmeren i ett par, tre år nå, men mistet den i gulvet å knakk saksebladet (eller hva det kalles) på den. Så nå må jeg ha meg en ny og det blir denne igjen tenker jeg. For en bedre trimmer enn denne har ikke jeg brukt før. Har kjøpt dyre trimmere som ikke kan måle seg med denne.. :) :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer

12/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

I bought this by chance for movember...never looked back

I've had this beard trimmer for a couple of years now and it's an indispensable piece of kit for the discerning gent. The trimmer is very solid and feels weighty but not overly much in your hand. Adjustment is very simple. Nothing to really go wrong and no pointless "touch" electronic gimmicks like my old trimmer from another competitor brand. The battery lasts ages. Really ages. I charge this trimmer and I think it gets plugged in again after a couple of months. Unless you shave daily, you will have at least 6-8 weeks worth of charge. It's quiet which is nice in the morning. It means I can continue listening to my radio without a buzzing in the background. And this trimmer isn't just for beards. This trimmer can be used anywhere and everywhere all over your body for the ultimate trim. Cleaning is incredibly easy. Since the unit is waterproof, you just rinse it under the tap. Any stubborn hairs under the blades are easily removed with an old toothbrush and the trimmer can then be left to drip-dry. The only downside to this trimmer is the flimsiness of the guard. I fear one day it may break and it does flex when you apply too much pressure.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

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