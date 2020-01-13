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Udgået
QT4022/15
Trimmer til perfekt 3-dages skæg
Philips skægstubtrimmeren leverer en overlegen trimmeydeevne uden at gå på kompromis med hudvenligheden og giver et perfekt 3-dages skæg.
0,5 mm præcisionsindstillinger
DLC-knivenheder (Diamond Like Carbon)
60 min. ledningsfri/1 t. opladning
Vælg og lås den ønskede længdeindstilling: fra stubbe på 0,5 mm til skæg på 10 mm, i præcise 0,5 mm trin.
Batteriindikatoren lyser grønt, når batteriet er fuldt, og blinker orange, når der er 10 minutter tilbage.
Brug den med eller uden ledning. 1 times opladning giver dig 60 minutters ledningsfri strøm.
3.6
ud af 5
174
Anmeldelser
kimsm
13/01/2020
Danmark
virkede på allemåder fremragende
nem maskine der kan komme tæt på overalt i ansiktet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer
Dato for brug 2018-01-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer
Dato for brug 2018-01-13
Rikko
19/04/2017
Norge
Utmerket produkt som ikke koster så mye.
Jeg har hatt denne skjegg trimmeren i ett par, tre år nå, men mistet den i gulvet å knakk saksebladet (eller hva det kalles) på den. Så nå må jeg ha meg en ny og det blir denne igjen tenker jeg. For en bedre trimmer enn denne har ikke jeg brukt før. Har kjøpt dyre trimmere som ikke kan måle seg med denne.. :) :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer
beanyuk
12/01/2016
United Kingdom
I bought this by chance for movember...never looked back
I've had this beard trimmer for a couple of years now and it's an indispensable piece of kit for the discerning gent. The trimmer is very solid and feels weighty but not overly much in your hand. Adjustment is very simple. Nothing to really go wrong and no pointless "touch" electronic gimmicks like my old trimmer from another competitor brand. The battery lasts ages. Really ages. I charge this trimmer and I think it gets plugged in again after a couple of months. Unless you shave daily, you will have at least 6-8 weeks worth of charge. It's quiet which is nice in the morning. It means I can continue listening to my radio without a buzzing in the background. And this trimmer isn't just for beards. This trimmer can be used anywhere and everywhere all over your body for the ultimate trim. Cleaning is incredibly easy. Since the unit is waterproof, you just rinse it under the tap. Any stubborn hairs under the blades are easily removed with an old toothbrush and the trimmer can then be left to drip-dry. The only downside to this trimmer is the flimsiness of the guard. I fear one day it may break and it does flex when you apply too much pressure.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer