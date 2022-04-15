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Beardtrimmer series 5000 Vandtæt skægstubbetrimmer
Udgået
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QT4022/15
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Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
ShaversRensebørste
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt