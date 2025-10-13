Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Shavere til ansigtet
Alle serier
Shaver Series 5000 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Support
S5884/38
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Lynvejledning
Data Act Document
Alle (11)
Hvad betyder symbolerne på min Philips 5000 Series-shaver?
Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
ShaversOpladeenhed
AccessoriesKapsel til hurtig rengøring
Shavers Rensebørste
OneBlade& Shaver series 5000Blødt etui
Shaver series 5000Skærenhedens bund
Shaver series 5000Beslag
ShaverJusterbar skægstyler 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Næsehårtrimmer
ShaversRensekapsel
Shaver Etui
Shaver series 7000, 5000Ekstra udskiftningsskær
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig