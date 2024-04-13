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SH71/50
Dette produkt
Shaver series 7000, 5000
Ekstra udskiftningsskær
349,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
149,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
179,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
329,00 kr
349,00 kr.
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
SteelPrecision-skær
Passer til alle S7000
Passer til vinklede S5000
Ikke kompatible med ældre S5000
SH71-udskiftningsskær er kompatible med alle Shaver Series 7000 (S7xxx) og vinklet Series 5000 (S5xxx). De er ikke kompatible med den afrundede Series 5000, som bruger SH50-udskiftningsskær i stedet.
Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
1. Tryk på udløserknapperne, og tag skærhovedet af. 2. Drej holderingene mod uret, og fjern dem. 3. Fjern gamle skærhoveder, og isæt nye (hakkene skal passe nøjagtigt til tapperne). 4. Sæt holderingene tilbage, og drej dem med uret, indtil du hører et klik. 5. Isæt skærhovedet, og luk.
3.6
ud af 5
77
Anmeldelser
13/04/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Fordele
Easy Clean and easy fir
Ulemper
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Fordele
Works well
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Testet i forhold til Philips Series 3000.