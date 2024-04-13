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Shaver series 7000, 5000Ekstra udskiftningsskær

SH71/50

3.6
| (77) Anmeldelser
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.
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Dette produkt

Shaver series 7000, 5000 Ekstra udskiftningsskær

Shaver series 7000, 5000
Ekstra udskiftningsskær

349,00 kr

  • Patron til kapsel til hurtig rengøring

    149,00 kr

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349,00 kr.

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S5880/50

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Elektrisk Wet & Dry-shaver

S5884/35

Shaver Series 5000

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Elektrisk Wet & Dry-shaver

S5884/38

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Shaver Series 5000
Elektrisk Wet & Dry-shaver

S5885/25

Shaver Series 5000

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S5885/35

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Elektrisk Wet & Dry-shaver

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S5887/35

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Elektrisk Wet & Dry-shaver

S5887/69

Skift skær hvert andet år for at opnå 100 % ydeevne

Gør din shaver som ny igen

  • SteelPrecision-skær

  • Passer til alle S7000

  • Passer til vinklede S5000

  • Ikke kompatible med ældre S5000

Kompatible med alle S7xxx og vinklet S5xxx

Kompatible med alle S7xxx og vinklet S5xxx

SH71-udskiftningsskær er kompatible med alle Shaver Series 7000 (S7xxx) og vinklet Series 5000 (S5xxx). De er ikke kompatible med den afrundede Series 5000, som bruger SH50-udskiftningsskær i stedet.

Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg

Kraftfuld ydeevne ved hvert strøg

Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.

Gør din shaver som ny igen meget enkelt

Gør din shaver som ny igen meget enkelt

1. Tryk på udløserknapperne, og tag skærhovedet af. 2. Drej holderingene mod uret, og fjern dem. 3. Fjern gamle skærhoveder, og isæt nye (hakkene skal passe nøjagtigt til tapperne). 4. Sæt holderingene tilbage, og drej dem med uret, indtil du hører et klik. 5. Isæt skærhovedet, og luk.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

77

Anmeldelser

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Fordele

Easy Clean and easy fir

Ulemper

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

08/07/2023

United Kingdom

United Kingdom

This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Fordele

Works well

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips Series 3000.