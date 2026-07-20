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  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering
  • Tæt barbering

Philips Shaver 500 SeriesKompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering

S595/05

4.2
| (18) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Tæt barbering
Philips 500 Series med det kompakte design er fremstillet til at give dig en tæt barbering, selv på farten. Med vores bærbare shaver vil du se godt ud og føle dig på toppen når som helst og hvor som helst.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

også på farten

Tæt barbering

  • SteelPrecision-skær

  • Lift&Cut-teknologi

  • Fleksible 3D-skær

  • Kraftfuld motor

Tæt barbering, selv på farten

Tæt barbering, selv på farten

Vores unikke roterende Lift & Cut-barberingssystem løfter håret forsigtigt ud af roden uden at skære huden og giver en tæt barbering.

Effektivitet i alle retninger

Effektivitet i alle retninger

Vores 360° roterende SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 3.000.000 skærebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

De flydende 3D-hoveder, der er designet til at minimere hudirritation, flyder i tre retninger for at give ideel hudkontakt og sikrer en behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

18

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Fordele

Klein, handzaam, stil

Ulemper

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 