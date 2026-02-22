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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
S792/06
Lift&Cut-teknologi
Dual SteelPrecision-skær
Fleksible 4D-hoveder
Kraftig magnetmotor
Vores patenterede Lift & Cut-teknologi løfter håret forsigtigt fra roden for at klippe det præcist op til 0,00 mm, så det ligger tæt på huden. Præcision, når det er bedst.
Vores 360° roterende Dual SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 4.000.000 klippebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.
4D Flex-hovederne er designet til at minimere hudirritation og bevæger sig i fire retninger for optimal hudkontakt selv på vanskelige steder, hvilket sikrer en behagelig barbering.
4.0
ud af 5
17
Anmeldelser
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Kreeke
19/06/2026
Nederland
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Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Fordele
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Ulemper
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
VinnieE
11/06/2026
Nederland
Del af kampagnen
Een heel handig apparaat!
Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!
Fordele
Handig formaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
med en daglig barbering på 2,5 min.