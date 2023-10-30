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Lumea IPL 7000 Series IPL - langtidsholdbar hårfjerning

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Lumea IPL 7000 SeriesIPL - langtidsholdbar hårfjerning

SC1997/00

Lumea IPL 7000 Series IPL - langtidsholdbar hårfjerning

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Manualer og dokumentation

Brugervejledning

  • PDF fil, 8.5 MB
  • 30 October 2023

Garantihæfte

  • PDF fil, 931.7 kB
  • 24 June 2025

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