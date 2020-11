Lumea IPL Advanced - glat og hårfri hud i op til 8 uger!

Philips Lumea IPL Advanced er en hurtig og effektiv IPL-model for dig, som ønsker at fjerne uønsket hårvækst på kroppen og i ansigtet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerer hårvæksten med op til 75 % allerede efter fire behandlinger. For et langvarigt resultat bør behandlingen gentages hver fjerde til hver ottende uge. Denne model har et ekstra tilbehør, som er specielt tilpasset til behandling af uønsket hårvækst i ansigtet. Se alle fordelene