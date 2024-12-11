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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseGavesæt til nyfødt

SCD838/13

4.8
| (204) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Dette gavesæt til nyfødte er ideelt til at begynde på amning og beroligelse. Med naturlig respons kan babyer drikke i deres egen rytme som på brystet, og det er nemt at kombinere amning og flaskeamning. Det er vigtigt at finde den rigtige sut. Se nedenfor.
Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • 4 flasker, 2 ekstra sutter

  • ultra soft sut

  • Flaskebørste

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

204

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

11/12/2024

Danmark

Danmark

Perfekt gave til en nybagt mor

PHILIPS Avent Natural SCD838/11 flaskesættet er det perfekte produkt til starten af amningen af dit barn. Jeg ammer med bryst dagligt, men der er situationer i vores daglige hver dag, når vi har travlt eller er på vej og vores datter er sulten. Så har jeg altid en flaske med min tidligere optøede mælk med. Hvorfor bruger jeg flasker fra Philips Avent? Flaskerne har en responsiv sut med et specielt design, der sikrer, at mælken kun strømmer ud af flasken, når barnet sutter aktivt. Når barnet holder en pause for at synke eller trække vejret, kommer mælken ikke ud af flasken. Derudover efterligner suttens form brystets form og tekstur - den er bred, blød og fleksibel. Den antikoliske ventil forhindrer luft i at trænge ind i babyens mave, hvilket reducerer risikoen for kolik og ubehag. Hver baby har sit eget drikkertempo, og derfor er sutten designet til at imødekomme hver enkelt af deres behov. Du vil helt sikkert finde den perfekte mælkegennemstrømningshastighed og tilpasse den til din babys behov. Det bløde og fleksible Ultra Soft suttebetræk er også behageligt, da det tilpasser sig barnets kinder og reducerer irritation eller mærker. Sættet indeholder en børste med et specielt buet hoved og et specielt modelleret håndtag, som gør det nemt at vaske alle flasker eller andre foderprodukter grundigt. Det er vigtigt, at både sutter og flasker indeholder ikke bisphenol A (0 % BPA, i henhold til EU-direktiv 10/2011), så de er helt sikre for barnets helbred. En yderligere fordel ved produktet er, at det er kompatibelt med andre PHILIPS Avent-produkter, så du kan kombinere udvalgte elementer for at skabe det perfekte sæt.

Fordele

Naturligt greb med brystformet sut

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

10/12/2024

Danmark

Danmark

Perfekte første flasker

Jeg er tilfreds med produktet. Synes flasker er nemt og gode at holde. Nemme at gøre rent. Mine tvillinger fik har ikke problemer med at spise/drikke fra dem. De kan selv holde dem og ser ikke ud til at de får for meget luft i maven pga flaskerne. Vi er tilfredse og kan klart anbefale.

Fordele

God til holde og nemme at gøre rent.

Ulemper

Har ikke noget i mod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

08/12/2024

Danmark

Danmark

Super godt sutteflaske sæt

Jeg har valgt at give dette sutteflaskesæt 5 stjerner fordi det er de bedste vi endnu har prøvet da man nemt kan vælge hvor hurtigt gennemstrømningen skal være og barnet selv skal sutte for at få noget meget lignende almindelig amning. Et godt sæt med flere forskellige dele som kan bruges sammen med barnet der vokser. Selve suttetoppene er rigtig bløde og nemme at rengøre efter brug.

Fordele

Nemheden og kvaliteten i suttetoppene

Ulemper

Kan ikke komme på noget dårligt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCD838/11 Gavesæt til nyfødt

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Børstefarven kan variere, billedet er kun til reference