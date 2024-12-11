PHILIPS Avent Natural SCD838/11 flaskesættet er det perfekte produkt til starten af amningen af dit barn. Jeg ammer med bryst dagligt, men der er situationer i vores daglige hver dag, når vi har travlt eller er på vej og vores datter er sulten. Så har jeg altid en flaske med min tidligere optøede mælk med. Hvorfor bruger jeg flasker fra Philips Avent? Flaskerne har en responsiv sut med et specielt design, der sikrer, at mælken kun strømmer ud af flasken, når barnet sutter aktivt. Når barnet holder en pause for at synke eller trække vejret, kommer mælken ikke ud af flasken. Derudover efterligner suttens form brystets form og tekstur - den er bred, blød og fleksibel. Den antikoliske ventil forhindrer luft i at trænge ind i babyens mave, hvilket reducerer risikoen for kolik og ubehag. Hver baby har sit eget drikkertempo, og derfor er sutten designet til at imødekomme hver enkelt af deres behov. Du vil helt sikkert finde den perfekte mælkegennemstrømningshastighed og tilpasse den til din babys behov. Det bløde og fleksible Ultra Soft suttebetræk er også behageligt, da det tilpasser sig barnets kinder og reducerer irritation eller mærker. Sættet indeholder en børste med et specielt buet hoved og et specielt modelleret håndtag, som gør det nemt at vaske alle flasker eller andre foderprodukter grundigt. Det er vigtigt, at både sutter og flasker indeholder ikke bisphenol A (0 % BPA, i henhold til EU-direktiv 10/2011), så de er helt sikre for barnets helbred. En yderligere fordel ved produktet er, at det er kompatibelt med andre PHILIPS Avent-produkter, så du kan kombinere udvalgte elementer for at skabe det perfekte sæt.