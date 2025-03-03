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Philips Avent Natural Response Gavesæt til nyfødt
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SCD838/13
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Vejledning med vigtige oplysninger
Brugervejledning
Alle (14)
Funktionalitet (1)
Hvorfor er der ingen aldersangivelse på pakkerne med Natural Response-sutter?
Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?
Hvordan samler jeg Natural Response-flasken og -sutten?
Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal skifte en Natural Response-sut?
Er mit Philips Avent-produkt fri for BPA og BPS?
AventSutteflaskedæksel
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen
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