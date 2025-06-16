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  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
  • At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed

Philips Avent Premium Connected Baby MonitorTilsluttet

SCD974/26

4.3
| (81) Anmeldelser
At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed
Se Philips Avent Premium Connected Monitor. Se straks status over dit barns søvn og åndedrætsfrekvens med SenseIQ. Hold øje med dit barn på 5" forældreenheden eller i Baby Monitor+-appen, og fortolk signaler med funktionen til fortolkning af gråd.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

SenseIQ bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning

At gøre det usynlige synligt for at opnå total tryghed

  • Overvågning af søvn og vejrtrækning

  • Forældreenheden fungerer uden Wi-Fi

  • Registrering og fortolkning af gråd

  • Opret forbindelse hvor som helst via appen

  • Full HD-videoskærm

Bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning

Bærbar overvågning af søvn og vejrtrækning

Se øjeblikkeligt søvnstatus og åndedrætsfrekvens uden behov for ekstra tilbehør. Vores bærbare overvågningsteknologi analyserer millioner af pixel i sekundet for at registrere selv de mindste bevægelser. Den oversætter derefter data til realtidsopdateringer af søvn og åndedræt. Mere tryghed for dig og mere komfort for din baby.

Høj synlighed, dag og nat, med eller uden Wi-Fi

Høj synlighed, dag og nat, med eller uden Wi-Fi

Vores forældreenhed med 5" HD-skærm hjælper dig med at holde øje med dit barn derhjemme og komme videre med din dag. Bevæg dig ubesværet inde og ude takket være en stor rækkevidde på 400 m* og en stabil forbindelse, der fungerer med eller uden Wi-Fi. Se tydelig video dag og nat og realtidsopdateringer af søvnstatus. Alt hvad du skal bruge for at få ro i sindet.

Beskytter din families privatliv

Beskytter din families privatliv

Du skal vide, at din forbindelse er fuldstændig privat, takket være vores Secure Connect System. Det bruger adskillige krypterede links mellem babyenheden, forældreenheden og appen, så alle data og billeder er beskyttede.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

81

Anmeldelser

5
4
3
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Hesma

16/06/2025

Sverige

Del af kampagnen

Fantastisk babyvakt med smarta funktioner

Jag valde 5 stjärnor eftersom babyvakten ger mig en fantastisk trygghet i vardagen. Kameran är i toppklass med skarp Full HD-bild och tydligt ljud. Jag får notiser direkt i mobilen när barnet gråter eller om rummet blir för kallt, vilket gör att jag kan känna mig lugn även när jag är i ett annat rum. Jag gillar att man kan spela upp musik och lugnande ljud från kameran – flera barnvisor finns redan inlagda. Appen visar också sömnstatistik och lär känna barnets gråt. Det tog lite tid att koppla ihop med mobilen i början, men när allt var igång fungerade det riktigt bra. Jag rekommenderar produkten till alla småbarnsföräldrar som vill ha trygghet, teknik och flexibilitet i ett.

Fordele

Tydlig Full HD-bild och klart ljud, Notiser i mobilen vid gråt eller låg temperatur, Sömnövervakning och gråtigenkänning, Spela upp musik och ljud från kameran, Appen ger bra överblick och kontroll

Ulemper

Lite svår att koppla ihop med mobilen första gången

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

Sälen98

10/06/2025

Sverige

Del af kampagnen

Kan inget annat än rekommendera!

Fungerar extremt bra. Kan inte ge något annat än full pott. Är väldigt bra monitor med smarta funktioner och relevant modernitet. Kan dock tycka att skärmen för monitorn hade kunnat vara något mindre, känner inte att det gynnar att denna model är större(jämför med den tidigare äldre modellen) Det största pluset är appen som fungerar extremt bra. Där man man se och styra alla. Det största negativa är det något höga priset, dock att vänta för en sån premiumprodukt och nyhet idag. Men kan inget annat än starkt rekommendera!

Fordele

Kameran, monitorn, appen, kamera fästet.

Ulemper

Priset(man får dock vad man betalar för), något stor monitorskärm.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

MrMadde

10/06/2025

Sverige

Del af kampagnen

En produkt med många bra funktioner!

Jag gillar alla funktioner denna produkt erbjuder, man ser bebisen bra, även i mörker, man kan hålla koll på andning och temperatur. En produkt som har det en spädbarnsförälder kan önska.

Fordele

Bild, ljud, temperatur och andning.

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 

  1. Philips Avent Premium Connected Baby Monitor er ikke medicinsk udstyr. Philips Avent Baby Monitor+-appen er ikke en medicinsk app.   

  2. Op til 400 meter udendørs og 50 meter indendørs.

  3. 3 måneders gratis brugsperiode starter efter aktivering. Fortolkning af gråd tilbydes af Zoundream™. Vilkår og betingelser er gældende.

  4. I Eco-tilstand efter fuld opladning.