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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
SCD974/26
Overvågning af søvn og vejrtrækning
Forældreenheden fungerer uden Wi-Fi
Registrering og fortolkning af gråd
Opret forbindelse hvor som helst via appen
Full HD-videoskærm
Se øjeblikkeligt søvnstatus og åndedrætsfrekvens uden behov for ekstra tilbehør. Vores bærbare overvågningsteknologi analyserer millioner af pixel i sekundet for at registrere selv de mindste bevægelser. Den oversætter derefter data til realtidsopdateringer af søvn og åndedræt. Mere tryghed for dig og mere komfort for din baby.
Vores forældreenhed med 5" HD-skærm hjælper dig med at holde øje med dit barn derhjemme og komme videre med din dag. Bevæg dig ubesværet inde og ude takket være en stor rækkevidde på 400 m* og en stabil forbindelse, der fungerer med eller uden Wi-Fi. Se tydelig video dag og nat og realtidsopdateringer af søvnstatus. Alt hvad du skal bruge for at få ro i sindet.
Du skal vide, at din forbindelse er fuldstændig privat, takket være vores Secure Connect System. Det bruger adskillige krypterede links mellem babyenheden, forældreenheden og appen, så alle data og billeder er beskyttede.
Forstå produktanmeldelser
4.3
ud af 5
81
Anmeldelser
Hesma
16/06/2025
Sverige
Del af kampagnen
Fantastisk babyvakt med smarta funktioner
Jag valde 5 stjärnor eftersom babyvakten ger mig en fantastisk trygghet i vardagen. Kameran är i toppklass med skarp Full HD-bild och tydligt ljud. Jag får notiser direkt i mobilen när barnet gråter eller om rummet blir för kallt, vilket gör att jag kan känna mig lugn även när jag är i ett annat rum. Jag gillar att man kan spela upp musik och lugnande ljud från kameran – flera barnvisor finns redan inlagda. Appen visar också sömnstatistik och lär känna barnets gråt. Det tog lite tid att koppla ihop med mobilen i början, men när allt var igång fungerade det riktigt bra. Jag rekommenderar produkten till alla småbarnsföräldrar som vill ha trygghet, teknik och flexibilitet i ett.
Fordele
Tydlig Full HD-bild och klart ljud, Notiser i mobilen vid gråt eller låg temperatur, Sömnövervakning och gråtigenkänning, Spela upp musik och ljud från kameran, Appen ger bra överblick och kontroll
Ulemper
Lite svår att koppla ihop med mobilen första gången
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
Sälen98
10/06/2025
Sverige
Del af kampagnen
Kan inget annat än rekommendera!
Fungerar extremt bra. Kan inte ge något annat än full pott. Är väldigt bra monitor med smarta funktioner och relevant modernitet. Kan dock tycka att skärmen för monitorn hade kunnat vara något mindre, känner inte att det gynnar att denna model är större(jämför med den tidigare äldre modellen) Det största pluset är appen som fungerar extremt bra. Där man man se och styra alla. Det största negativa är det något höga priset, dock att vänta för en sån premiumprodukt och nyhet idag. Men kan inget annat än starkt rekommendera!
Fordele
Kameran, monitorn, appen, kamera fästet.
Ulemper
Priset(man får dock vad man betalar för), något stor monitorskärm.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
MrMadde
10/06/2025
Sverige
Del af kampagnen
En produkt med många bra funktioner!
Jag gillar alla funktioner denna produkt erbjuder, man ser bebisen bra, även i mörker, man kan hålla koll på andning och temperatur. En produkt som har det en spädbarnsförälder kan önska.
Fordele
Bild, ljud, temperatur och andning.
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium Connected Baby Monitor SCD973/26 Ansluten
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.
Philips Avent Premium Connected Baby Monitor er ikke medicinsk udstyr. Philips Avent Baby Monitor+-appen er ikke en medicinsk app.
Op til 400 meter udendørs og 50 meter indendørs.
3 måneders gratis brugsperiode starter efter aktivering. Fortolkning af gråd tilbydes af Zoundream™. Vilkår og betingelser er gældende.
I Eco-tilstand efter fuld opladning.