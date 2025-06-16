Jag visste inte att jag behövde den här produkten förrän jag hade den – nu kan jag inte vara utan den! Installationen gick smidigt, även om jag stötte på en liten bugg i början. Förutom det var det superenkelt att både montera och installera – bara några få steg, och allt var igång. En sak jag hade önskat är att zoomfunktionen fanns som en egen fysisk knapp på föräldraenheten, istället för att behöva gå via menyer. Det hade gjort användningen ännu mer intuitiv, särskilt när man har händerna fulla. Jag testade även att använda kameran med ett stativ, och tyckte att den kändes lite lös – det hade varit toppen om den satt fast lite stadigare. Jag gillar verkligen att man kan använda kameran utan stativ, men önskar att den också kunde köras trådlöst, utan sladd, för ännu mer flexibilitet. Det jag verkligen uppskattar är nattlampan och musiken – och att man till och med kan spela in egna ljud! Det har blivit en favoritfunktion. Vaggvisorna i bakgrunden har verkligen hjälpt vår bebis att sova som en stock. Jag har använt monitorn både med och utan WiFi, och är positivt överraskad över hur stabilt allt fungerar – inte en enda gång har det laggat eller tappat kontakt. Sammanfattningsvis är det här en babyvakt som levererar mer än förväntat – pålitlig, användarvänlig och fylld med smarta funktioner. En riktig favorit i vårt hem!