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Philips Avent Premium Connected Baby Monitor Tilsluttet
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SCD974/26
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Hvor sikre er de data, der gemmes og udsendes på min tilsluttede Philips Avent-babyalarm?
Er abonnementet på Grådoversættelse (Cry Translation) automatisk?
Hvad er SenseIQ i Premium Connected Babyalarm?
Kræver SenseIQ bærbare teknologier?
Kræver SenseIQ-overvågning et betalt abonnement?
Philips AventStrømadapter
Forbindelsen mellem babyenhed og forældreenhed går ofte tabt
Forbindelsen mellem babyenheden og appen går ofte tabt
Grådoversættelse (Cry Translation) virker ikke
Der kommer ingen lyd fra forældreenheden til min Philips Avent Connected-babyalarm
Livestreaming af video og billedkvaliteten er dårlig
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