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Udgået
Komfortabel og diskret
De unikke Philips Avent SCF254/30-ammeindlæg er specielt udviklede til at give dig en tør og behagelig følelse hele dagen.
30 indlæg til dag
Ultratynde med konturform. Klæbestrimmel holder indlæggene på plads.
Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.
Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.
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4.8
ud af 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads
786786786
29/07/2012
United Kingdom
Avent breast pad
This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads