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Udgået

Philips AventEngangsammeindlæg

SCF254/30

4.8

| (13) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Komfortabel og diskret

De unikke Philips Avent SCF254/30-ammeindlæg er specielt udviklede til at give dig en tør og behagelig følelse hele dagen.

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Kompatible produkter

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Dobbelt elektrisk genopladelig

Dobbelt elektrisk genopladelig

SCF398/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Avent-ammeindlæg

Komfortabel og diskret

  • 30 indlæg til dag

Usynlig under tøjet

Usynlig under tøjet

Ultratynde med konturform. Klæbestrimmel holder indlæggene på plads.

Skridsikring med tape

Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.

Udviklet i samarbejde med amningsekspert

Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

13

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Avent breast pad

This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/30 Disposable breast pads

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