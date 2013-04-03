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  • Opvarmer hurtigt og jævnt
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  • Opvarmer hurtigt og jævnt
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  • Opvarmer hurtigt og jævnt
  • Opvarmer hurtigt og jævnt
  • Opvarmer hurtigt og jævnt

Udgået

Philips AventElektrisk flaske-/babymadvarmer

SCF255/57

3.9
| (30) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Opvarmer hurtigt og jævnt
Den hurtige og sikre metode til opvarmning af udmalket mælk og babymad. Den elektriske sutteflaske-/babymadvarmer fra Philips Avent varmer 125 ml mælk op til stuetemperatur på ca. 4 minutter.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Flaskevarmer, der er hurtig og nem i brug

Opvarmer hurtigt og jævnt

  • 220-240 V

Passer til alle Avent-sutteflasker, Magic-bægre og andre madbægre

Passer til alle Avent-sutteflasker, Magic-bægre og andre madbægre

Tilsæt kun vand, og vælg indstilling

Tilsæt kun vand, og vælg indstilling

Med Philips Avent elektrisk flaske-/babymadvarmer kan du hurtigt og problemfrit gøre klar til at give din baby mad. Tilsæt blot vand, og vælg indstilling. Sutteflaskevarmeren opvarmer 125 ml mælk fra stuetemperatur på ca. 4 min.

Jævn varmefordeling, så din baby ikke brænder sig

Jævn varmefordeling, så din baby ikke brænder sig

Philips Avent elektrisk flaske-/babymadvarmer giver dig en sikker måde at forberede din babys måltid på. Den varmer maden nænsomt og sikrer jævn varmefordeling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

30

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

03/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use Easy to use

It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

very simple and easy to use

excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and quick

This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Flaske følger ikke med dette produkt