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Udgået
220-240 V
Med Philips Avent elektrisk flaske-/babymadvarmer kan du hurtigt og problemfrit gøre klar til at give din baby mad. Tilsæt blot vand, og vælg indstilling. Sutteflaskevarmeren opvarmer 125 ml mælk fra stuetemperatur på ca. 4 min.
Philips Avent elektrisk flaske-/babymadvarmer giver dig en sikker måde at forberede din babys måltid på. Den varmer maden nænsomt og sikrer jævn varmefordeling.
3.9
ud af 5
30
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
RozaR
03/04/2013
United Kingdom
Easy to use Easy to use
It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
tinkerbell
29/07/2012
United Kingdom
very simple and easy to use
excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Modernmum
22/07/2012
United Kingdom
Easy and quick
This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Flaske følger ikke med dette produkt