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SCF358/00
Spar 20%
Opvarmer jævnt, uden varme områder
Hurtig opvarmning og optøningsfunktion
Egnet til både mælk og babymad
Angiv mælkemængden, tryk på start, og lad den smarte temperaturstyring klare resten for dig. Den registrerer mælkens oprindelige temperatur og varmer den hurtigt til den ideelle temperatur, og holder den ved den temperatur i op til 60 minutter.
Kan du godt lide at have fryseren fyldt med ekstra mad? Flaskevarmeren optør også hurtigt beholdere med mælk og babymad.
Når dit barn er klar til at gå videre til fast føde, optør flaskevarmeren også og varmer beholdere med babymad.
Priser
3.9
ud af 5
239
Anmeldelser
Chanettk
05/06/2021
Danmark
Super let og brugervenlig
Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.
Fordele
Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen
Ulemper
Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer
Ceda
11/09/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Good experience
Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Evin2
29/09/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Philips medarbejder
Great bottle warm
[Employee of philipsglobal] Glad that I bought this product. Makes warming milk for my baby so easy (that my husband can use it too) . It thats, warms and can keep the milk warm for several hours depending in the setting you choose. And it does not occupy so much space. Always remember to turn it off after use. I highly recommend
Fordele
Yes
Ulemper
No
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden