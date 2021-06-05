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  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning
  • Smart og nem opvarmning

-20% rabat med kode: WBFW26

Philips Avent PremiumHurtig flaskevarmer

SCF358/00

3.9
| (239) Anmeldelser

1 pris

Smart og nem opvarmning
Tilbered opvarmet mad på få minutter med en flaskevarmer, der styrer temperaturen for dig. Den smarte temperatursensor justerer automatisk varmemønsteret, så varmeren opvarmer hurtigt og jævnt.
Se alle fordele

Spar 20%

WBFW26
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Fjern gætteriet fra madtilberedningen

Smart og nem opvarmning

  • Opvarmer jævnt, uden varme områder

  • Hurtig opvarmning og optøningsfunktion

  • Egnet til både mælk og babymad

Smart temperaturstyring vælger den ideelle opvarmningsfunktion

Smart temperaturstyring vælger den ideelle opvarmningsfunktion

Angiv mælkemængden, tryk på start, og lad den smarte temperaturstyring klare resten for dig. Den registrerer mælkens oprindelige temperatur og varmer den hurtigt til den ideelle temperatur, og holder den ved den temperatur i op til 60 minutter.

Optøningsfunktion til beholdere med frossen mælk og babymad

Optøningsfunktion til beholdere med frossen mælk og babymad

Kan du godt lide at have fryseren fyldt med ekstra mad? Flaskevarmeren optør også hurtigt beholdere med mælk og babymad.

Opvarmer beholdere til babymad samt mælk

Opvarmer beholdere til babymad samt mælk

Når dit barn er klar til at gå videre til fast føde, optør flaskevarmeren også og varmer beholdere med babymad.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image PBTAWARD15

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

239

Anmeldelser

05/06/2021

Danmark

Danmark

Super let og brugervenlig

Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.

Fordele

Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen

Ulemper

Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

11/09/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Good experience

Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

29/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Philips medarbejder

Great bottle warm

[Employee of philipsglobal] Glad that I bought this product. Makes warming milk for my baby so easy (that my husband can use it too) . It thats, warms and can keep the milk warm for several hours depending in the setting you choose. And it does not occupy so much space. Always remember to turn it off after use. I highly recommend

Fordele

Yes

Ulemper

No

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden