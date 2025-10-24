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Philips Avent Premium Hurtig flaskevarmer

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Philips Avent PremiumHurtig flaskevarmer

SCF358/00

Philips Avent Premium Hurtig flaskevarmer

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  • Sådan varmer du en flaske mælk med Philips Avent-flaskevarmeren SCF358
    Sådan varmer du en flaske mælk med Philips Avent-flaskevarmeren SCF358
  • Sådan opvarmes mælk i glasflasker
    Sådan opvarmes mælk i glasflasker

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Manualer og dokumentation

Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)

  • PDF fil, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF fil, 358.8 kB
  • 4 January 2021

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