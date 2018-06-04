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Nem at drikke af
7 oz/200 ml
6 m+
Til piger
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Ventilen er indbygget i drikketuden, så den er hurtig at samle, helt uden besvær.
Tudekoppens beholder er designet til at gøre det nemt for små hænder at holde om koppen.
4.2
ud af 5
109
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Iris
04/06/2018
Norge
Ny smokk?
Veldig bra kopp!! Er det mulig å få kjøpt ny smokk til flaska? Den er tygd hull i :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/00 Kopp med tut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/00 Kopp med tut
BertBerry
05/06/2017
United Kingdom
Brilliant
I used these with my daughter when she turned one to get her away from bottles, she took to it instantly. The teet is soft and easy to drink from. I only wish buying extra teets were easier to get and cheaper then a bottle !
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/15 Spout Cup
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/15 Spout Cup
ecb91
10/02/2017
United Kingdom
Perfect
I used this for my 10 month old nephew. He hasn't taken well to other cups but instantly took to this one. The bright colours made it appealing and the shape made it easy to hold. I highly recommend this product!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/15 Spout Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF551/15 Spout Cup
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