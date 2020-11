Tudekopper til småbørn

At lære at drikke som en voksen begynder lige her. Philips Avent-kopper med drikketud til babyer og småbørn lader den lille vænne sig til at drikke selv. Sæt gang i tingene med vores træningskop. Når den lille så er klar, kan du hjælpe med at mestre nye færdigheder med vores Spout-, Straw- og Grown Up-kopper med drikketud. Alle vores kopper med drikketud til babyer og småbørn er lækagesikre, nemme at holde om og BPA-fri.

1 Baseret på en online GemSeek-tilfredshedsundersøgelse fra december 2015 foretaget blandt over 9.000 kvindelige brugere af børneplejemærker og -produkter.