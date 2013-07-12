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Udgået
SCF670/01
260 ml
12m+
Det smarte bæger kan holde drikkevarerne til dit barn friske i længere tid, når I er ude
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
Drikketuden tåler bid og har et hurtigere gennemløb, og bægret har større kapacitet til aktive babyer
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Kan ikke udskiftes med andre kopper i Philips Avent-serien til småbørn