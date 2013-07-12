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  • Holder drikkevarer friske i længere tid
  • Holder drikkevarer friske i længere tid

Udgået

Philips AventIsoleret bæger

SCF670/01

3.7
| (3) Anmeldelser
Holder drikkevarer friske i længere tid
Den isolerede Philips Avent-kop er perfekt, når I er ude, da den smarte kop med dyretema holder drikkevarer friske i længere tid. Koppen har desuden en drikketud, der kan tåle at blive bidt i, og en drypfri ventil.
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Drypfri drikketud, der tåler bid

Holder drikkevarer friske i længere tid

  • 260 ml

  • 12m+

Ideel, når I er ude. Holder drikkevarerne friske

Ideel, når I er ude. Holder drikkevarerne friske

Det smarte bæger kan holde drikkevarerne til dit barn friske i længere tid, når I er ude

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.

Hurtigere gennemløb og drikketud, der tåler bid

Hurtigere gennemløb og drikketud, der tåler bid

Drikketuden tåler bid og har et hurtigere gennemløb, og bægret har større kapacitet til aktive babyer

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Kan ikke udskiftes med andre kopper i Philips Avent-serien til småbørn