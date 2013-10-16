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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural-sutteflaske

SCF690/17

4.7
| (47) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Nem at kombinere med amning
Vores nye flaske gør madning med flaske mere naturlig for dig og dit barn. Sutten har et nyskabende bladformet design, så barnet får naturligt fat ligesom ved brystet, hvilket gør det nemt for dit barn at kombinere madning med bryst og flaske.
Se alle fordele

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 1 flaske

  • 125 ml

  • Sut designet til nyfødte

  • 0 m+

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Unikke kronblade for en blød, fleksibel sut, uden at sutten klapper sammen

Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-961310

Anmeldelser

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4.7

ud af 5

47

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

16/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

18/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

excellent bottle. worth every penny

Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

its a great product.

Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle

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  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011