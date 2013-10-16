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Udgået
1 flaske
125 ml
Sut designet til nyfødte
0 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
Priser
4.7
ud af 5
47
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Fuzzytop
16/10/2013
United Kingdom
Great product
Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
hbma
18/05/2013
United Kingdom
excellent bottle. worth every penny
Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
Cherylp86
13/02/2013
United Kingdom
its a great product.
Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF690/27 Natural baby bottle
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011