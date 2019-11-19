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Udgået
SCF782
260 ml
260 ml
9m+
Denne kop uden tud giver mulighed for at drikke 360° rundt langs hele kanten, præcis som med en voksenkop.
Designet af denne kop uden tud giver mulighed for sund tandudvikling.
Denne kop uden tud har en unik ventil, der er læbeaktiveret, så der kun løber væske ud af koppen, når barnets læber presses mod kanten. Når barnet ikke drikker, lukker ventilen automatisk, så du ikke skal bekymre dig om spildt væske eller griseri.
2.5
ud af 5
119
Anmeldelser
AWOOWA
19/11/2019
Sverige
Världsbäst!
Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782/03 Grown Up Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782/03 Grown Up Cup
Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782 Grown Up Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782 Grown Up Cup
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Fordele
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Ulemper
Komplex beim Zusammenbau
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % af de adspurgte børnetandlæger var enige i, at denne kop giver en sund udvikling i munden (uafhængig onlineundersøgelse, USA, april 2016)
72 % af de adspurgte børnetandlæger ville anbefale læbeaktiveret teknologi (uafhængig onlineundersøgelse, USA, april 2016)