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SCF796/02
Bendy sugerørskop
200ml/7oz
9m+
1-pak
Det at lære at drikke selv er et vigtigt skridt i et barns udvikling. Vi understøtter børns vej til at drikke selvstændigt og hjælper med en nem overgang fra amning eller sutteflaske til åben kop. Vi har rådført os med sundhedsfagfolk, og vores forskellige løsninger med sutter, bløde og hårde drikketude, sugerør og 360° drikkekant følger dit barns udvikling og de nye motoriske og drikkemæssige færdigheder. Vores førsteklasses kvalitetsløsninger er udviklet med den praktiske brug og hygiejne i tankerne.
Koppens integrerede håndtag er ergonomisk designet, så det er nemt at holde koppen med små hænder. Det bløde fleksible sugerør er skånsomt mod tandkødet, mens koppens lille vægt og størrelse gør den ideel til de første sug med sugerør.
Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.
3.9
ud af 5
122
Anmeldelser
Pappa80
26/01/2019
Sverige
Mycket bra!
Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/02 Sugrörsmuggar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/02 Sugrörsmuggar
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Del af kampagnen
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Fordele
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher
Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Del af kampagnen
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Ulemper
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % af 200 adspurgte amerikanske børnetandlæger er enige i, at designet af vores sugerørskop fremmer en sund udvikling i munden. 89 % er enige i, at drikning med sugerør træner musklerne i munden og opbygger styrken (uafh. onlineundersøgelse, USA, april 2016). Udviklet i samarbejde med talepædagoger, tandlæge, ergonom og jordemoder.