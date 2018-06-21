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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Bendy sugerørskop
300 ml
12m+
1-pak
Det at lære at drikke selv er et vigtigt skridt i et barns udvikling. Vi understøtter børns vej til at drikke selvstændigt og hjælper med en nem overgang fra amning eller sutteflaske til åben kop. Vi har rådført os med sundhedsfagfolk, og vores forskellige løsninger med sutter, bløde og hårde drikketude, sugerør og 360° drikkekant følger dit barns udvikling og de nye motoriske og drikkemæssige færdigheder. Vores førsteklasses kvalitetsløsninger er udviklet med den praktiske brug og hygiejne i tankerne.
Koppen på 10 oz har den perfekte størrelse til at sikre dit barns væskebalance i løbet af dagen og ved aktivitet. Flip-top-designet holder sugerøret rent, når I er ude på tur. Koppens konturform og skridsikre tekstur gør den nem at holde for små hænder, så dit barn kan udvikle selvstændige drikkefærdigheder.
Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.
4.1
ud af 5
279
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Mille
21/06/2018
Danmark
Super god
Super nem at anvende for børnene. Vores dreng tager den selv og drikker af (fra han var 9,5 måned). Nem at have med på farten. Nem at holde om for de små. Designet med klappen der går ned for sugerøret er godt at have og nem at anvende. Dog lægger den lidt vand ved undertryk i sugerøret, dog kun meget lidt og andre flasker fra andet mærke gør det samme.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/01 Sugerørskopper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/01 Sugerørskopper
Ebban
22/12/2020
Sverige
Del af kampagnen
En bra och smidig mugg
En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.
Fordele
Greppvänlig, läckfri och rolig design.
Ulemper
Sugröret var väldigt kort
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar
Busunge
14/12/2020
Sverige
Del af kampagnen
Superbra!
Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.
Fordele
Greppvänlig läcker inte
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % af 200 adspurgte amerikanske børnetandlæger er enige i, at designet af vores sugerørskop fremmer en sund udvikling i munden. 89 % er enige i, at drikning med sugerør træner musklerne i munden og opbygger styrken (uafh. onlineundersøgelse, USA, april 2016). Udviklet i samarbejde med talepædagoger, tandlæge, ergonom og jordemoder.