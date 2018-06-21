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  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*

Philips AventSugerørskopper

SCF798/01

4.1
| (279) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Giver mulighed for sund udvikling i munden*
Philips Avent Bendy-sugerørskoppen med konturform er det ideelle valg til aktive tumlinge i voksealderen, og den understøtter en sund udvikling i munden. Udviklet sammen med eksperter for at gøre den til den bedst mulige sugerørskop.*
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Lækagefrit ventildesign forebygger spild

Giver mulighed for sund udvikling i munden*

  • Bendy sugerørskop

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1-pak

Philips Avent-kopper følger dit barns udvikling

Det at lære at drikke selv er et vigtigt skridt i et barns udvikling. Vi understøtter børns vej til at drikke selvstændigt og hjælper med en nem overgang fra amning eller sutteflaske til åben kop. Vi har rådført os med sundhedsfagfolk, og vores forskellige løsninger med sutter, bløde og hårde drikketude, sugerør og 360° drikkekant følger dit barns udvikling og de nye motoriske og drikkemæssige færdigheder. Vores førsteklasses kvalitetsløsninger er udviklet med den praktiske brug og hygiejne i tankerne.

Konturform og skridsikker tekstur sikrer let greb

Koppen på 10 oz har den perfekte størrelse til at sikre dit barns væskebalance i løbet af dagen og ved aktivitet. Flip-top-designet holder sugerøret rent, når I er ude på tur. Koppens konturform og skridsikre tekstur gør den nem at holde for små hænder, så dit barn kan udvikle selvstændige drikkefærdigheder.

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

279

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

21/06/2018

Danmark

Danmark

Super god

Super nem at anvende for børnene. Vores dreng tager den selv og drikker af (fra han var 9,5 måned). Nem at have med på farten. Nem at holde om for de små. Designet med klappen der går ned for sugerøret er godt at have og nem at anvende. Dog lægger den lidt vand ved undertryk i sugerøret, dog kun meget lidt og andre flasker fra andet mærke gør det samme.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/01 Sugerørskopper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/01 Sugerørskopper

22/12/2020

Sverige

Sverige

En bra och smidig mugg

En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.

Fordele

Greppvänlig, läckfri och rolig design.

Ulemper

Sugröret var väldigt kort

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar

14/12/2020

Sverige

Sverige

Superbra!

Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.

Fordele

Greppvänlig läcker inte

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF798/00 Sugrörsmuggar

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % af 200 adspurgte amerikanske børnetandlæger er enige i, at designet af vores sugerørskop fremmer en sund udvikling i munden. 89 % er enige i, at drikning med sugerør træner musklerne i munden og opbygger styrken (uafh. onlineundersøgelse, USA, april 2016). Udviklet i samarbejde med talepædagoger, tandlæge, ergonom og jordemoder.