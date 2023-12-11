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  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri
  • Lækagefri for at undgå griseri

Philips Avent -Blød kop med drikketud, der tåler bid

SCF802/02

4.4
| (121) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Lækagefri for at undgå griseri
Philips Avent My Grippy-kop med drikketud har en unik ventil og er lækagefri, hvilket er bekræftet af mødre! Den har en skridsikker tekstur og konturform til små hænder, så småbørn trygt kan lære at drikke.
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Drikketud, der tåler bid, til tænder, der er på vej frem

Lækagefri for at undgå griseri

  • My Grippy-kop med drikketud

  • 300 ml

  • 9m+

  • 1-pak

Avanceret ventil – lækagefri

Avanceret ventil – lækagefri

Der er intet som et godt eventyr. Bare spørg den lille. Og når de er på farten, er denne lækagefri kop med drikketud med til at forhindre griseri. Den unikke ventil betyder, at der kun løber væske til, når barnet drikker, så du behøver ikke bekymre dig om spild eller væltede kopper. Tag ikke bare tage vores ord for det - 91 % af mødrene er enige om, at denne kop er lækagefri*

Blød drikketud, der tåler bid, til voksende tænder

Blød drikketud, der tåler bid, til voksende tænder

Når det skal være behageligt og let at drikke, har de små brug for en drikketud, der ikke kun er nænsom mod tandkødet, men som også er god mod de tænder, der er på vej. My Grippy-kop med drikketud kan klare det hele takket være den bløde drikketud, der tåler bid.

Kontourform og anti-slip-greb

Kontourform og anti-slip-greb

Dit barn vil på ingen tid lære at drikke på en selvsikker og selvstændig måde takket være designet på denne kop, som er nem at holde på. Kontourformen og anti-slip-grebet gør det nemt for små hænder at holde om den.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

121

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

11/12/2023

Danmark

Danmark

Glimrende produkt

Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.

Fordele

Let at rengøre og super praktisk

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

10/12/2023

Danmark

Danmark

Drypfri og bidfast drikkeflaske

Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.

Fordele

Drypfri, bidfast, kvalitet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

09/12/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk

Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Uafhængige forsøg med afprøvning i praksis, Storbritannien, september 2013