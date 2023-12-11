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My Grippy-kop med drikketud
300 ml
9m+
1-pak
Der er intet som et godt eventyr. Bare spørg den lille. Og når de er på farten, er denne lækagefri kop med drikketud med til at forhindre griseri. Den unikke ventil betyder, at der kun løber væske til, når barnet drikker, så du behøver ikke bekymre dig om spild eller væltede kopper. Tag ikke bare tage vores ord for det - 91 % af mødrene er enige om, at denne kop er lækagefri*
Når det skal være behageligt og let at drikke, har de små brug for en drikketud, der ikke kun er nænsom mod tandkødet, men som også er god mod de tænder, der er på vej. My Grippy-kop med drikketud kan klare det hele takket være den bløde drikketud, der tåler bid.
Dit barn vil på ingen tid lære at drikke på en selvsikker og selvstændig måde takket være designet på denne kop, som er nem at holde på. Kontourformen og anti-slip-grebet gør det nemt for små hænder at holde om den.
4.4
ud af 5
121
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Chkj
11/12/2023
Danmark
Del af kampagnen
Glimrende produkt
Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.
Fordele
Let at rengøre og super praktisk
Ulemper
Intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Muslingen
10/12/2023
Danmark
Del af kampagnen
Drypfri og bidfast drikkeflaske
Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.
Fordele
Drypfri, bidfast, kvalitet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Noah1234
09/12/2023
Danmark
Del af kampagnen
Fantastisk
Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Uafhængige forsøg med afprøvning i praksis, Storbritannien, september 2013