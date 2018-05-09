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Udgået
Lækagefri for at undgå griseri
Philips Avent My Grippy-kop med drikketud har en unik ventil og er lækagefri, hvilket er bekræftet af mødre! Den har en skridsikker tekstur og konturform til små hænder, så småbørn trygt kan lære at drikke.
My Grippy-kop med drikketud
300 ml
12m+
1 pakke – blandede farver
Der er intet som et godt eventyr. Bare spørg den lille. Og når de er på farten, er denne lækagefri kop med drikketud med til at forhindre griseri. Den unikke ventil betyder, at der kun løber væske til, når barnet drikker, så du behøver ikke bekymre dig om spild eller væltede kopper. Tag ikke bare tage vores ord for det - 82 % af mødrene er enige om, at denne kop er lækagefri*
My Grippy-drikketuden er ultrabidesikker, hvilket gør det nemt for småbørn at drikke med en kop med drikketud.
Dit barn vil på ingen tid lære at drikke på en selvsikker og selvstændig måde takket være designet på denne kop, som er nem at holde på. Kontourformen og anti-slip-grebet gør det nemt for små hænder at holde om den.
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4.4
ud af 5
54
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Karolinka
09/05/2018
Deutschland
Del af kampagnen
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
amely2008
09/05/2018
Deutschland
Del af kampagnen
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Julia31
02/05/2018
Deutschland
Del af kampagnen
Endlich ein Becher, der nicht ausläuft
Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Uafhængige forsøg med afprøvning i praksis, Storbritannien, september 2013