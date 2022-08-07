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  • Damp, blend, optø, og genopvarm
  • Damp, blend, optø, og genopvarm
  • Damp, blend, optø, og genopvarm
  • Damp, blend, optø, og genopvarm
  • Damp, blend, optø, og genopvarm
  • Damp, blend, optø, og genopvarm

Philips Avent Premium4-i-1 dampblender

SCF883/02

4.2
| (469) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Damp, blend, optø, og genopvarm
Vi forstår, at nærende mad er afgørende for barnets sunde udvikling. Med Philips Avent-maskinen til sund babymad kan du lave lækre hjemmelavede måltider, som er skræddersyede til at fravænne dit barn på en enkel måde.
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Tilbered flere retter nærende babymad

Damp, blend, optø, og genopvarm

  • Sund dampning

  • Damp og blend i samme glas

  • Nem optøning og genopvarmning

  • Nem at bruge og rengøre

  • Råd om fravænning og opskrifter

Unik måde at dampe på for at bevare næringsstoffer

Unik måde at dampe på for at bevare næringsstoffer

Dampning er en sund måde at lave mad på. Vores unikke teknologi lader dampen cirkulere opad fra bunden, således at alle ingredienserne tilberedes ensartet uden at koge. Alt det gode, teksturen og væsken bevares til blendningen.

Fra dampning til blendning – det hele i ét praktisk glas

Fra dampning til blendning – det hele i ét praktisk glas

Du finder alt det, du skal bruge for at tilberede sund babymad, i ét enkelt glas. Når ingredienserne er dampet, er alt, du skal gøre, at løfte glasset, vende det, låse det fast – og blende indholdet til den ønskede konsistens.

Fra pureret til klumpet – til alle trin på vejen

Fra pureret til klumpet – til alle trin på vejen

Fra meget fintblendede frugter og grøntsager til blandinger af ingredienser som kød, fisk og bælgfrugter samt mere klumpede konsistenser: Vores 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad støtter dig hele vejen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

469

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

07/08/2022

Sverige

Sverige

Den har allt man behöver som förälder.

Jag är supernöjd med produkten. Man kan baka bröd, laga mat, mixa smoothie, värma upp barnmat m.m. Allt i en och samma produkt.

Fordele

Den går tyst

Ulemper

Många delar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

07/08/2022

Sverige

Sverige

Räddaren i nöden

Fördelen med att använda denna barnmatmixer 4-i-1 är att det är så praktiskt att använda den som underlättar vardagen till maximum. Det är bara att ha ingredienser som man vill laga mat med och helt enkelt ånga den samt mixa den, allt på samma gång! Det bästa med den är att man kan tina upp maten på bara några minuter utan att tänka på att konsistensen blir annorlunda. Då slipper man mikrovågsugnens strålning! Med denna mixer kan näringsämnen och smaken vara detsamma vilken är jätteviktigt för barn. Man kan använda samma burk till att både laga och mixa maten utan att behöva använda flera saker. Man kan ångkoka både grönsaker och kött inför en hälsosam matresa för sitt barn Det sparar både tid och är effektivt. Oavsett om man vill mata eller ge mat som fingerfood till sitt barn så är den här ens bästa vän hela vägen. Man kan även använda den för att laga mat till alla i familjen oavsett ålder.

Fordele

Fördelar: Matens konsistens, näringsämnen och smaken blir inte annorlunda. Man slipper mikrovågsugns strålning och denna mixern ger en jämt och perfekt fördelad värme till maten. Väldigt praktiskt att använda med tanke på att man använder en behållare till både ångkoka maten och mina maten.

Ulemper

Man blir beroende av denna produkten och vill ha med sig den överallt, der kanske vore bra om mam kunde använda den sladdlös med batteri eller om den gick att ladda och ta med sig i bilresor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

01/08/2022

Sverige

Sverige

Maskin som underlättar för småbarnsföräldrar.

Smidig och användarvänlig produkt med flera funktioner. Enkelt och snabbt att tillaga hemgjord babymat utan att behöva använda olika redskap. Enkel att göra ren och tål diskmaskin.

Fordele

Tål diskmaskin. Tillagning och beredning i samma kärl.

Ulemper

Slickepott är lite för hård för att få ur det sista.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium SCF883/01 4-i-1 Barnmatsmixer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden