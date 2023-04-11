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Philips Avent Premium 4-i-1 dampblender

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Philips Avent Premium4-i-1 dampblender

SCF883/02

Philips Avent Premium 4-i-1 dampblender

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  • Rengør blenderglasset, og afkalk vandtanken på Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad SCF883 og SCF885
    Rengør blenderglasset, og afkalk vandtanken på Philips Avent 4-i-1 babyfoodprocessor til sund mad SCF883 og SCF885

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Lynhåndbog

  • PDF fil, 10.7 MB
  • 21 October 2020

EU-overensstemmelseserklæring - English (US)

  • PDF fil, 1.3 MB
  • 2 July 2021

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