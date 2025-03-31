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  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme
  • Understøtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseGlassutteflaske

SCY933/01

4.4
| (233) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, synke og ånde i deres naturlige rytme, som ved brystet. Det gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

En sut, der fungerer som et bryst

Understøtter babyens individuelle drikkerytme

  • 1 flaske

  • 240ml

  • Sut med medium gennemløb

  • 3-6 m

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

Naturligt greb med brystformet sut

Naturligt greb med brystformet sut

Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.

Designet til at reducere kolik og ubehag

Designet til at reducere kolik og ubehag

Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

233

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

31/03/2025

Norge

Norge

Favoritten vår

Min baby sin favoritt. Han elsker flaske pga denne, det har aldri vært noe problem med denne flasken helt fra starten av. Perfekt med litt tyngde pga glasset for da ligger den bra og faller ikke ut så lett. Lekker ikke fra tuten men renner kun så han kan drikke i sitt eget tempo. Perfekt form for å rengjøre og sterilisere eller varme under bhn. Har prøvd andre flasker men vi er begge mest fornøyd med disse i glass. Trenger heller ikke bruke plast eller varme plast som man gjør når man steriliserer eller heller oppi kokt vann.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/02 Tåteflaske i glass

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/02 Tåteflaske i glass

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktion!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!

Fordele

flaska gjord av rent glas

Ulemper

ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

25/01/2023

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.

Fordele

Härligt att hålla i.

Ulemper

Inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

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