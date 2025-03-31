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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
1 flaske
240ml
Sut med medium gennemløb
3-6 m
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
4.4
ud af 5
233
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
CamKli
31/03/2025
Norge
Favoritten vår
Min baby sin favoritt. Han elsker flaske pga denne, det har aldri vært noe problem med denne flasken helt fra starten av. Perfekt med litt tyngde pga glasset for da ligger den bra og faller ikke ut så lett. Lekker ikke fra tuten men renner kun så han kan drikke i sitt eget tempo. Perfekt form for å rengjøre og sterilisere eller varme under bhn. Har prøvd andre flasker men vi er begge mest fornøyd med disse i glass. Trenger heller ikke bruke plast eller varme plast som man gjør når man steriliserer eller heller oppi kokt vann.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/02 Tåteflaske i glass
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/02 Tåteflaske i glass
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet. Denna flaska gjord av rent glas lätt att underhålla.Jag kan rekommendera denna nappflaska för bebisar i alla ålder!
Fordele
flaska gjord av rent glas
Ulemper
ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Mycket bra!
Den fungerar mycket bra och hon älskar flaskan. Hon får lätt isig maten i sin egen rytm och lätt att hålla i.
Fordele
Härligt att hålla i.
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY933/01 Natural-nappflaska i glas
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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