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Philips Avent Natural Response Glassutteflaske
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SCY933/01
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Brugervejledning
Vejledning med vigtige oplysninger
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Funktionalitet (1)
Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Hvordan forbereder jeg min Philips Avent-flaske og -sut til første brug?
Kan mit barn håndtere en Philips Avent-glasflaske?
Hvorfor er der ingen aldersangivelse på pakkerne med Natural Response-sutter?
Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?
AventSutteflaskedæksel
AventSkruering til sutteflaske
AventForseglingsdisk til sutteflaske
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen
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