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Udgået

2000 seriesTrue Wireless in-ear-hovedtelefoner

SHB2515WT/10

3.7

| (24) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Sang efter sang efter sang

Føl dig fri. Disse ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner har en spilletid på utrolige 100 timer takket være det bærbare opladningsetui. Nyd fantastisk lyd, sang efter sang, og få direkte adgang til telefonens virtuelle assistent. Var der nogen, der sagde roadtrip?

Se alle fordele

Sang efter sang efter sang

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • Bluetooth®

  • Sort

Monotilstand, hvis du vil lade et øre være frit

Ørepuder i tre størrelser for en perfekt pasform

Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

24

Anmeldelser

12/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Truly Good Bluetooth Earbuds.

Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Dato for brug 2021-02-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones

Dato for brug 2021-02-12

05/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little headphones!

I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!

Fordele

Sound quality, comfort, battery life

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Dato for brug 2018-12-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones

Dato for brug 2018-12-04

20/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Klasse Kopfhörer

Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2019-12-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2019-12-20

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