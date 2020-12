Multifunktionsknap. Betjen nemt musik og opkald

Betjen nemt musik og opkald med multifunktionsknappen. Kan du ikke lide et nummer? Spring det over med et langt tryk. Vil du afvise et opkald og blive ved med at høre musik? Det kan du med et enkelt tryk på en knap. Den indbyggede mikrofon, som fjerner ekko, giver tydelig lyd under tale.