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Udgået
SHB2515BK/10
Sang efter sang efter sang
Føl dig fri. Disse ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner har en spilletid på utrolige 110 timer takket være det bærbare opladningsetui. Nyd fantastisk lyd, sang efter sang, og få direkte adgang til telefonens virtuelle assistent. Var der nogen, der sagde roadtrip?
6 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Sort
6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjisolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.
Hovedtelefonerne er klar til at parre øjeblikkeligt, når du tager dem ud af pakningen. Når hovedtelefonerne er parret, kan de huske den sidste enhed, de blev parret med.
3.7
ud af 5
24
Anmeldelser
Shib21
12/03/2021
United Kingdom
Truly Good Bluetooth Earbuds.
Very valuable purchase for me. great sound quality and playtime.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Dato for brug 2021-02-12
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515WT In-ear true wireless headphones
Dato for brug 2021-02-12
Jade173
05/01/2020
United Kingdom
Brilliant little headphones!
I’ve had wireless headphones before but they’ve never fit me well or had a charge last long. I wanted some headphones I could wear in bed as I am into meditation and music to help me sleep. These are super comfy, they sometimes fall out my ears but that’s to be expected tossing and turning! They sound great too. The case is sturdy and charge lasts ages. For the price these are incredible. The only thing I’d change is having an L and R on the corresponding headphone as it gets a little confusing at first!
Fordele
Sound quality, comfort, battery life
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Dato for brug 2018-12-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-ear true wireless headphones
Dato for brug 2018-12-04
20/01/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Klasse Kopfhörer
Toller Klang, einfach zu bedienen und halten sehr gut im Ohr
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2019-12-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series SHB2515BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2019-12-20