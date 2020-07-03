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  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
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Udgået

Trådløse on-ear-hovedtelefoner med mikrofon

SHB3075BK/00

3.9
| (39) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
Mærk det. BASS+
Philips BASS+ hovedtelefoner har en enorm, buldrende bas indbygget i en slank, kompakt enhed. Ser godt ud, fantastisk lyd og fantastisk værdi for pengene. Trådløse Bluetooth-hovedtelefoner til dem, som ønsker mere bas i deres rytmer uden ekstra vægt.
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Mærk det. BASS+

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Det genopladelige batteri giver op til 12 timers afspilningstid

Det genopladelige batteri giver op til 12 timers afspilningstid

Med 12 timers afspilningstid har du nok strøm til at holde gang i musikken hele dagen.

32 mm højttalerenheder

32 mm højttalerenheder

BASS+ hovedtelefoner med 32 mm højttalerdrivere, der skaber en fyldig, pumpende bas.

Justerbare ørekapsler og hovedbøjle giver optimal komfort

Justerbare ørekapsler og hovedbøjle giver optimal komfort

BASS+ hovedtelefoner er designet til optimal pasform og har drejelige ørekapsler og en justerbar hovedbøjle, der sikrer perfekt pasform til alle bærere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

39

Anmeldelser

03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Fordele

all

Ulemper

non

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

21/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

The Sound is Excellent!

I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.

Fordele

Great Sound, Comfortable and Wireless.

Ulemper

Sometimes feel a bit slippery on head.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

10/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

great product

this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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