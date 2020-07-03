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Udgået
SHB3075BK/00
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Med 12 timers afspilningstid har du nok strøm til at holde gang i musikken hele dagen.
BASS+ hovedtelefoner med 32 mm højttalerdrivere, der skaber en fyldig, pumpende bas.
BASS+ hovedtelefoner er designet til optimal pasform og har drejelige ørekapsler og en justerbar hovedbøjle, der sikrer perfekt pasform til alle bærere.
3.9
ud af 5
39
Anmeldelser
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Fordele
all
Ulemper
non
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Swenton12
21/06/2020
United Kingdom
The Sound is Excellent!
I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.
Fordele
Great Sound, Comfortable and Wireless.
Ulemper
Sometimes feel a bit slippery on head.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Rogie
10/01/2018
United Kingdom
great product
this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
De faktiske resultater kan variere