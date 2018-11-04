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  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Ultralet. Stor lyd.
Philips Flite Hyprlite-hovedtelefoner gør din dag lidt lysere og er særdeles behagelige at have på. De er superslanke og utroligt lette, så du mærker dem nærmest ikke, når de leverer fantastisk klar lyd.
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Hovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften

Ultralet. Stor lyd.

  • 12,2 mm drivere/øretelefon, åben

  • Øretelefon

Holdbar ledning med aflastningssystem

Holdbar ledning med aflastningssystem

Let betyder ikke skrøbelig. Hovedtelefonerne er konstrueret til livet på farten, og ledningen har indbygget aflastningssystem, der giver større holdbarhed og længere levetid.

Smarte blanke metalliske detaljer

Smarte blanke metalliske detaljer

Ikonisk design med friske, moderne blanke detaljer.

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

12

Anmeldelser

3

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205BK Headphones with mic

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205BK Headphones with mic

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Fordele

siehe oben

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205BK Auriculares con micrófono

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE4205BK Auriculares con micrófono

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