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Hovedtelefoner med mikrofon

SHL5005WT/00

3

| (2) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Til dig, der elsker musik

Disse hovedtelefoner er designet til at nyde din musik, uanset hvor du er. De bløde puder giver dig mulighed for at lytte til dine yndlingssange i lang tid. Den rigtig gode lydkvalitet giver dig en ny lytteoplevelse.

Se alle fordele

Uanset hvor du er!

Til dig, der elsker musik

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem

Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem

32 mm højttalerenheder giver fantastisk lyd med dyb bas

32 mm højttalerenheder giver fantastisk lyd med dyb bas

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono

Dato for brug 2024-03-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono

Dato for brug 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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