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SHL5005WT/00
Til dig, der elsker musik
Disse hovedtelefoner er designet til at nyde din musik, uanset hvor du er. De bløde puder giver dig mulighed for at lytte til dine yndlingssange i lang tid. Den rigtig gode lydkvalitet giver dig en ny lytteoplevelse.
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem
32 mm højttalerenheder giver fantastisk lyd med dyb bas
Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono
Dato for brug 2024-03-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono
Dato for brug 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon