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  • Til dig, der elsker musik

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHL5005/00

3
| (2) Anmeldelser
Til dig, der elsker musik
Disse hovedtelefoner er designet til at nyde din musik, uanset hvor du er. De bløde puder giver dig mulighed for at lytte til dine yndlingssange i lang tid. Den rigtig gode lydkvalitet giver dig en ny lytteoplevelse.
Se alle fordele

Uanset hvor du er!

Til dig, der elsker musik

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Bløde ørepuder, så du kan blive ved med at lytte

Bløde læderørepuder, så du kan blive ved med at lytte til dine yndlingsnumre.

Letvægtshovedbøjlen forøger både komforten og holdbarheden

Letvægtsmaterialet, der bruges til hovedrem

Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem

Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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