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Udgået
SHL5005/00
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Bløde læderørepuder, så du kan blive ved med at lytte til dine yndlingsnumre.
Letvægtsmaterialet, der bruges til hovedrem
Hovedtelefonerne kan foldes fladt sammen, så du nemt kan opbevare og bære dem
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon