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Udgået
NanoTech Dual Precision-skær
Ophængssystem giver nem kontrol
Digital topspin-motor
Enestående SkinGlide-belægning
Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet giver Nanotech Dual Precision-skærene en utrolig glat barbering. De 72 selvslibende skær, der er hærdet med nanopartikler, har ekstra stærke og holdbare skarpe kanter, der altid sikrer ultimativ tæthed.
For at undgå træk og ubehag har Philips s9000 Prestige et meget præcist ophængssystem, der sikrer den perfekte position af skærene for maksimal skærepræcision.
Philips' mest avancerede digitalmotor sikrer maksimal rotation for maksimal effektivitet og opnår derved en præcis barbering uanset ansigtets konturer eller hårenes tæthed.
4.5
ud af 5
2775
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Jsm.
16/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Effektiv barbering - 1. gang.
Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Dogmann
16/08/2025
Danmark
Bekræftet køber
Shaver
Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Black bird
27/06/2025
Danmark
Barbermaskine 9000
Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
756 anmeldelser fra 7 barberer med 108 forbrugere i Tyskland