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  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
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  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation
  • Beskyttende barbering, minimal hudirritation

Udgået

Shaver series 7000Våd og tør elektrisk shaver

SW7700/67

4.2
| (35) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

2 Priser

Beskyttende barbering, minimal hudirritation
Kontroller kraften fra V-Track Pro for at bekæmpe endnu længere hår. Vores V-Track Pro med 72 selvslibende, V-formede knive klipper hårene med mindre træk i selv 3 dage gamle skægstubbe.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Mærk kraften fra V-Track Pro!

Beskyttende barbering, minimal hudirritation

  • V-Track Precision Pro-knive

  • Flekshoveder med 5 retninger

  • SkinGlide-ringe

  • SmartClick-præcisionstrimmer

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.

SkinGlide-ringe med friktionsreducerende belægning, der får shaveren til at glide ubesværet

SkinGlide-ringe med friktionsreducerende belægning, der får shaveren til at glide ubesværet

Oplev en mere behagelig barbering med friktionsreducerende SkinGlide-ringe belagt med mikrokugler. Tusindvis af bittesmå glaslignende, afrundede kugler mindsker friktionen og overflademodstanden mellem shaveren og huden. Det får shaveren til at glide jævnt og nemt og medvirker til at beskytte mod hudirritation.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

35

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

2

03/05/2018

Sverige

Sverige

Snygg å lättanvänd

Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning

10/06/2019

Deutschland

Deutschland

Star Wars Shaver

Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

13/05/2018

Deutschland

Deutschland

Star Wars Nr.1

Angenehmes Handling, super Hautfreundlich und super Rasur. Nach gut 2 Minuten ist das rasieren erledigt. Wunderbar zu reinigen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger