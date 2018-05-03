Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
V-Track Precision Pro-knive
Flekshoveder med 5 retninger
SkinGlide-ringe
SmartClick-præcisionstrimmer
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.
Oplev en mere behagelig barbering med friktionsreducerende SkinGlide-ringe belagt med mikrokugler. Tusindvis af bittesmå glaslignende, afrundede kugler mindsker friktionen og overflademodstanden mellem shaveren og huden. Det får shaveren til at glide jævnt og nemt og medvirker til at beskytte mod hudirritation.
Priser
4.2
ud af 5
35
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Pluto12
03/05/2018
Sverige
Snygg å lättanvänd
Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Qaiser
13/05/2018
Deutschland
Star Wars Nr.1
Angenehmes Handling, super Hautfreundlich und super Rasur. Nach gut 2 Minuten ist das rasieren erledigt. Wunderbar zu reinigen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger